"Барселона" готова платить Дембеле 10 миллионов евро в год

"Барселона" надеется заполучить вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле в это трансферное окно. Как сообщает Sport.es, испанский клуб готов платить 20-летнему французу 10 миллионов евро в год по пятилетнему контракту.

Ранее появилась информация, что сине-гранатовые предложили за игрока сборной Франции 130 миллионов евро с учетом всех бонусов. Однако дортмундцы не ответили на предложение.

В четверг футболист самовольно пропустил тренировку команды, за что был отстранен руководством от работы.