"Барселона" дважды отказалась от трансфера Дибалы?

"Барселона" в минувшее трансферное окно имела хорошие шансы приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. Тем не менее, согласно телеканалу La Sexta, каталонцы дважды отказывались от услуг аргентинца.

Первый раз сине-гранатовые завершили переговоры по футболисту, сославшись на то, что "Дибала не сможет адаптироваться к игре рядом с Луисом Суаресом, Лионелем Месси и Филиппе Коутинью". Через два дня после этого "Барселона" вновь сделала предложение по Дибале, но практически тут же отозвала его обратно.

Напомним, что в итоге каталонцы не сумели приобрести у "Ливерпуля" Коутинью.