"Барселона" договорилась с "Ливерпулем" по трансферу Коутинью

Представители "Барселоны" отправились в Англию для переговоров с "Ливерпулем" по трансферу полузащитника Филиппе Коутинью, сообщает ESPN. Отмечается, что стороны достигли договоренности о переходе 25-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что за Коутинью каталонский клуб может заплатить порядка 120 миллионов евро. Сам игрок согласен продолжить карьеру в "Барселоне" и будет ждать решение своего клуба.

Бразилец играет за клуб с 2013 года. На его счету 42 гола и 37 голевых передач в 181 встрече. Напомним, что на прошлой неделе "Барселона" продала форварда Неймара в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Клуб находится в поисках замены бразильцу.