"Барселона" договорилась о переходе Артура из "Гремиу"

"Барселона" на своем официальном сайте объявила, что достигла договоренности о переходе полузащитника "Гремиу" Артура. Каталонский клуб заплатит за 21-летнего бразильца 30 миллионов евро, еще девять предусмотрены в качестве бонусов. Игрок присоединится к новой команде в июле.

В прошедшем сезоне "Артур" провел за "Гремиу" 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей. Вместе с командой он выиграл Кубок Либертадорес-2017.