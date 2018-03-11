"Барселона" договорилась о переходе Артура из "Гремиу"

"Барселона" на своем официальном сайте объявила, что достигла договоренности о переходе полузащитника "Гремиу" Артура. Каталонский клуб заплатит за 21-летнего бразильца 30 миллионов евро, еще девять предусмотрены в качестве бонусов. Игрок присоединится к новой команде в июле.
В прошедшем сезоне "Артур" провел за "Гремиу" 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей. Вместе с командой он выиграл Кубок Либертадорес-2017.
[BREAKING NEWS] Agreement for Arthur transfer. https://t.co/KZWyOoVj52– FC Barcelona (@FCBarcelona) 11 марта 2018 г.
NoName
39 игр - 39 миллионов! При такой системе ценообразования лучше конечно поторопиться )
14:54