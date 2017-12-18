Барриос может вернуться в Россию

Бывший нападающий "Спартака" Лукас Барриос может вернуться в чемпионат России. 33-летний парагваец принял решение покинуть "Гремиу", о чем сообщил после финала клубного чемпионата мира против "Реала" (0:1). По информации AS, у футболиста есть предложения из России, Китая и Чили, но сам игрок пока не вел переговоры.

- Я собираюсь проанализировать некоторые вещи, но пока просто хочу отдохнуть, - отметил Барриос.

В минувшем сезоне в Бразилии Барриос сыграл в 30 матчах, забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, парагвайский форвард выступал в России за "Спартак" с 2013 по 2015 год, забив 2 гола в 20 матчах.