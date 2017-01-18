"Бани-Яс" имеет право выкупить летом трансфер Хенти

"Локомотив" подтвердил переход нападающего Эсекиэла Хенти в "Бани-Яс" на правах аренды. Как отмечает пресс-служба московского клуба, команда из ОАЭ имеет право выкупить трансфер 23-летнего нигерийца, арендованного до 30 июня. "Бани-Яс" после 14 туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ.

В Россию нигерийский футболист перебрался в феврале прошлого года, но с тех пор забил всего 1 гол в 19 матчах.

Напомним, в начале этого года "Локомотив" принял решение не брать защитников Арсения Логашова и Романа Шишкина, полузащитника Александра Самедова, нападающих Эсекиэла Хенти и Петара Шкулетича на первый сбор и найти игрокам новые клубы.