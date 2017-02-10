Банега может стать одноклубником Витселя

Полузащитник "Интера" Эвер Банега попал в сферу интересов "Тяньцзинь Цюаньцзянь", информирует Itasportpress. Согласно источнику, главный тренер китайской команды Фабио Каннаваро хочет видеть аргентинца в своей команде, в связи с чем руководство клуба готово предложить "Интеру" за хавбека 25 миллионов евро.

Ранее представители Банеги сообщили о том, что получили предложения от "Бэйцзин Гоань" и "Хэбэй Чайна Форчун". Напомним, что за "Тяньцзинь Цюаньцзянь" выступает экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.