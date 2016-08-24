19:40 24 августа | ФУТБОЛ — Трансферы

Балотелли может стать одноклубником Митрюшкина

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Нападающий "Ливерпуля" Марио Балотелли может продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. Президент "Сьона" Кристиан Константин подтвердил переговоры по аренде 25-летнего итальянца. 

- Могу подтвердить, что мы обсуждаем возможную аренду Балотелли, - цитирует Ticinonews.ch Константина. - Мы достигли определенного прогресса в этом вопросе, но пока я не могу сказать, состоится трансфер или нет.

Напомним, что за "Сьон" выступает российский голкипер Антон Митрюшкин.

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