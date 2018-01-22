Балотелли летом может бесплатно перейти в "Ювентус"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может стать игроком "Ювентуса", сообщает The Sun. 27-летний игрок может перейти в итальянский клуб бесплатно в летнее трансферное окно. Отмечается, что ключевым фактором трансфера являются давние отношения "Ювентуса" с агентом форварда Мино Райолой.

Балотелли уже предложили пятилетний контракт и бонус за его подписание. Также сообщается, что он будет играть ключевую роль в команде, а не будет на подстраховке у форварда Гонсало Игуаина.

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон положительно высказывается о возможном переходе Балотелли. Он считает, что итальянец сможет помочь и национальной команде.

В текущем сезоне нападающий провел 24 матча во всех клубных турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 1 передачу. Такие результаты также впечатлили руководство "Ювентуса".