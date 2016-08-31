22:37 | ФУТБОЛ — Трансферы

Балотелли бесплатно перешел в "Ниццу"

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Форвард "Ливерпуля" Марио Балотелли, как и ожидалось, продолжит карьеру в чемпионате Франции. Как сообщает пресс-служба "Ниццы", 26-летний итальянец успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт, сроки которого не разглашаются. Уже завтра игрок приступит к тренировкам, а в пятницу будет представлен прессе.

Финансовые подробности сделки не сообщаются, однако, по информации СМИ, французский клуб подписал игрока в качестве свободного агента, так как смог убедить "Ливерпуль" разорвать контракт с нападающим.

В прошлом сезоне Балотелли играл в "Милане" на правах аренды, забив в 23 матчах всего 3 гола.

Напомним, что "Ницца" является соперником "Краснодара" по групповой стадии Лиги Европы.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tryam

кому он нужен, сбитый летчик)))

22:57

Гаттузо зол!

Это хорошо для Краснодара. Ждем его тупых выходок и безобразной игры.

22:56

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