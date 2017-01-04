22:44 | ФУТБОЛ — Трансферы

Бакка отказался от зарплаты в 10 миллионов евро в год ради "Милана"

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Нападающий "Милана" Карлос Бакка отказался от предложения китайского клуба, чтобы остаться в Италии. "Бэйцзин Гоань" предлагал 30-летнему колумбийцу зарплату в 10 миллионов евро в год, а сам трансфер мог обойтись в 30 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата Италии Бакка провел 14 матчей, в которых забил 6 мячей.

– Да, некоторые китайские клубы заинтересованы в Карлосе, – цитирует calciomercato агента игрока Серхио Барилу. – Он счастлив в "Милане", хочет остаться здесь. Он переходил в этот клуб, чтобы побеждать. И после завоевания Суперкубка Италии у него мотивация куда сильнее.

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