Бакка может продолжить карьеру в "ПСЖ"

Нападающий "Милана" Карлос Бакка может перейти в "ПСЖ". Об этом после перехода в "Милан" форварда "Порту" Андре Силвы сообщил агент колумбийца Серхио Барила, подчеркнувший, что его клиент хочет продолжить выступления в Европе.

– Интерес "ПСЖ"? Чемпионат Франции – один из сильнейших в Европе, а Карлос хочет продолжить играть на высоком уровне, – цитирует FootMercato Барилу. – У нас были предложения с других континентов, но Карлоса волнует только спортивная составляющая, финансовая большой роли не играет, несмотря на серьезные инвестиции азиатских клубов.

В данный момент все тихо, мы не общались с "Миланом". Трансферные операции только начались, никто не знает, чем все закончится. У Бакки контракт на три сезона, но некоторые серьезные европейские клубы уже выходили с нами на связь.