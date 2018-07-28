Баделя в "Зените" не будет

Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель близок к переходу в "Спортинг". Как стало известно "СЭ", 29-летний Бадель является трансферной целью для лиссабонского клуба, который может выиграть борьбу за игрока у "Лацио".

Сам футболист пока не сделал выбор, хотя, скорее всего, согласится на переход в "Спортинг". При этом вариант с "Зенитом", который также проявлял интерес к нему во время чемпионата мира-2018, практически неосуществим.

- Точно неизвестно, кто победит в гонке за Баделя. Ведь как в случае с Малкомом, которого в последний момент у "Ромы" перехватила "Барселона", произойти может все что угодно, - сказал "СЭ" источник, близкий к руководству "Спортинга".

В минувшем сезоне Бадель выступал за "Фиорентину", но с 30 июня является свободным агентом.