16:46 | Футбол — Трансферы

Баделя в "Зените" не будет


Полузащитник сборной Хорватии  Милан Бадель близок к переходу в "Спортинг". Как стало известно "СЭ", 29-летний Бадель является трансферной целью для лиссабонского клуба, который может выиграть борьбу за игрока у "Лацио".

Сам футболист пока не сделал выбор, хотя, скорее всего, согласится на переход в "Спортинг". При этом вариант с "Зенитом", который также проявлял интерес к нему во время чемпионата мира-2018, практически неосуществим.

- Точно неизвестно, кто победит в гонке за Баделя. Ведь как в случае с Малкомом, которого в последний момент у "Ромы" перехватила "Барселона", произойти может все что угодно, - сказал "СЭ" источник, близкий к руководству "Спортинга".

В минувшем сезоне Бадель выступал за "Фиорентину", но с 30 июня является свободным агентом.

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