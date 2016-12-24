Бабел может перейти в "Бешикташ"

Нападающий "Депортиво" Райан Бабел может продолжить карьеру в Турции, сообщает Football Espana. 30-летний голландец посетил матч турецкого чемпионата между "Бешикташем" и "Газиантепспором". По информации СМИ, он подпишет контракт с "Бешикташем" на полгода с возможностью продления на 2,5 сезона с зарплатой 1,7 миллиона евро.

Текущий контракт Бабела истекает в конце декабря, в текущем сезоне на его счету 11 матчей, 4 гола и 1 передача.