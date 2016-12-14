14:06 | ФУТБОЛ — Трансферы

Азмун заинтересовал "Боруссию" и восемь клубов из Англии

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Нападающий "Ростова" Сердар Азмун заинтересовал дортмундскую "Боруссию", сообщает ТАСС. Также во время матчей Лиги чемпионов 21-летнего футболиста просматривали представители восьми клубов чемпионата Англии.

Отмечается, что во время последней игры с ПСВ (0:0) с ростовчанами контактировала дортмундская "Боруссия", которая ищет замену нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Также в Азмуне заинтересованы и российские команды, однако никакой конкретной информации нет.

В чемпионате России Азмун забил два мяча в 12 встречах и записал на свой счет четыре гола в 10 играх Лиги чемпионов.

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http://tass.ru/sport/3871693

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Бармалей3000

Главное не пересидеть

15:36

Солёный

Басист ... после туркмена никто не заигарл, если что... нигде... а Азмуну нужно валить по-скорее, тем более молодым в Европе адаптироваться легче, чем старперам...

15:35

Levbereg

Можно согласиться, что рано. Но вдруг у него в голове начнется замес? Парень то он взрывной и горячий. Конечно. При условии, что продолжит играть, как сейчас, то цена его вырастит к лету в раза два.

15:14

Басист

ИМХО, Азмун по менталитету ещё зелёный пацан, и прямо сейчас без отеческой опеки Бекиевича зачахнет. Годик-другой ещё у нас мясом обрасти, и заиграет где угодно.

15:11

balaton78

Рано Азмуну переходить! Пусть доиграет Лигу Европы и тогда будет видно! Ему всего 21 год и никакого пика у него еще нет! Все впереди!

14:53

Levbereg

Пока Азмун на пике, нужно его продавать. Тем более он сам горит желанием ехать в Европу. Кстати Германия, а тем более Дортмунд- это отличный вариант. И еще Дортмунд является побратимом Ростова)

14:49

футбол_2018

СЭ, вы лучше Дзагу со Смоловым сплавьте куда нибудь!!!Как уже надоели эти несостоявшиеся игрули!

14:33

Alex1507

Смолов идёт в Эвертон вместе с Дзагоевым. Там скамейка без сучков. Попу не обдерут.

14:28

Cheremis57

Рановато Сердару за бугор! Он очень нужен "Ростову" весной!! Вот поможет "Ростову" взять кубок ЛЕ и цена его подскочит- пусть покоряет потом Европу!!!

14:26

футбол_2018

Оставьте Азмуна в покое!!!Он будет играть только у Бердыева!!

14:26

kolyan-beckham

ну, всё, Боруссия откажется от Смолова...

14:21

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ