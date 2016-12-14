Азмун заинтересовал "Боруссию" и восемь клубов из Англии

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун заинтересовал дортмундскую "Боруссию", сообщает ТАСС. Также во время матчей Лиги чемпионов 21-летнего футболиста просматривали представители восьми клубов чемпионата Англии.

Отмечается, что во время последней игры с ПСВ (0:0) с ростовчанами контактировала дортмундская "Боруссия", которая ищет замену нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Также в Азмуне заинтересованы и российские команды, однако никакой конкретной информации нет.

В чемпионате России Азмун забил два мяча в 12 встречах и записал на свой счет четыре гола в 10 играх Лиги чемпионов.

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