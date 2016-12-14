Азмун заинтересовал "Боруссию" и восемь клубов из Англии

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун заинтересовал дортмундскую "Боруссию", сообщает ТАСС. Также во время матчей Лиги чемпионов 21-летнего футболиста просматривали представители восьми клубов чемпионата Англии.
Отмечается, что во время последней игры с ПСВ (0:0) с ростовчанами контактировала дортмундская "Боруссия", которая ищет замену нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Также в Азмуне заинтересованы и российские команды, однако никакой конкретной информации нет.
В чемпионате России Азмун забил два мяча в 12 встречах и записал на свой счет четыре гола в 10 играх Лиги чемпионов.
"Дзюба порвет форвардов "Арсенала"? Жаль, что не увидел этого на чемпионате Европы"
Бармалей3000
Главное не пересидеть
15:36
Солёный
Басист ... после туркмена никто не заигарл, если что... нигде... а Азмуну нужно валить по-скорее, тем более молодым в Европе адаптироваться легче, чем старперам...
15:35
Levbereg
Можно согласиться, что рано. Но вдруг у него в голове начнется замес? Парень то он взрывной и горячий. Конечно. При условии, что продолжит играть, как сейчас, то цена его вырастит к лету в раза два.
15:14
Басист
ИМХО, Азмун по менталитету ещё зелёный пацан, и прямо сейчас без отеческой опеки Бекиевича зачахнет. Годик-другой ещё у нас мясом обрасти, и заиграет где угодно.
15:11
balaton78
Рано Азмуну переходить! Пусть доиграет Лигу Европы и тогда будет видно! Ему всего 21 год и никакого пика у него еще нет! Все впереди!
14:53
Levbereg
Пока Азмун на пике, нужно его продавать. Тем более он сам горит желанием ехать в Европу. Кстати Германия, а тем более Дортмунд- это отличный вариант. И еще Дортмунд является побратимом Ростова)
14:49
футбол_2018
СЭ, вы лучше Дзагу со Смоловым сплавьте куда нибудь!!!Как уже надоели эти несостоявшиеся игрули!
14:33
Alex1507
Смолов идёт в Эвертон вместе с Дзагоевым. Там скамейка без сучков. Попу не обдерут.
14:28
Cheremis57
Рановато Сердару за бугор! Он очень нужен "Ростову" весной!! Вот поможет "Ростову" взять кубок ЛЕ и цена его подскочит- пусть покоряет потом Европу!!!
14:26
футбол_2018
Оставьте Азмуна в покое!!!Он будет играть только у Бердыева!!
14:26
kolyan-beckham
ну, всё, Боруссия откажется от Смолова...
14:21