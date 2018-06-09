Азмун может перейти в "Лацио"

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун заинтересовал "Лацио", сообщает портал cittaceleste. 23-летний иранец уже попадал в сферу интересов римской команды прошлым летом, однако ее не устроила высокая стоимость форварда - "Рубин" запросил 20 миллионов евро.

Сообщается, что "Лацио" ищет потенциальную замену хавбеку Фелипе Андерсону, который может в скором времени перейти в "Вест Хэм". Если римляне продадут бразильца, то смогут приобрести Азмуна, стоимость которого может увеличиться после ЧМ-2018.

В минувшем сезоне Азмун провел 35 матчей во всех турнирах и забил 10 голов.