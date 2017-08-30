Аймен Абденнур: "Я почти перешел в "Зенит", но "Марсель" заставил меня передумать"

Защитник "Марселя" Аймен Абденнур подтвердил, что летом был близок к переходу в "Зенит". Сегодня французы объявили об аренде футболиста у "Валенсии" по схеме "1+1".

– Я вел переговоры с "Марселем" три месяца, – цитирует Mercato365 Абденнура. – Для меня гордость оказаться в таком клубе. В Тунисе многие болеют за "Марсель". Этот трансфер пойдет мне на пользу со всех точек зрения.

Действительно, я почти перешел в "Зенит", даже прошел для российской команды медобследование. Но как только мы возобновили переговоры с "Марселем" – я сел в самолет и вылетел во Францию, чтобы осуществить эту сделку.