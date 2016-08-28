06:38 | ФУТБОЛ — Трансферы

Айестаран подтвердил продажу Мустафи

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Главный тренер "Валенсии" Пако Айестаран подтвердил факт продажи защитника Шкодрана Мустафи в лондонский "Арсенал". По словам Айестарана, на положительное решение "Валенсии" повлияли два фактора - найденная замена и хорошее предложение лондонского клуба.

 - Несколько недель назад предложение "Арсенала" нас не устраивало, но теперь существуют другие обстоятельства, - цитирует Football-Esapana Айестарана. - Их предложение достаточно хорошее, а у нас есть подходящая замена Мустафи. Все просто. Сделка состоится.

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