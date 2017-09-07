"Аякс" подписал 18-летнего нападающего "Сантоса"

Нападающий "Сантоса" Данилу Перейра да Силва перешел в "Аякс". Как сообщает пресс-служба голландского клуба, 18-летний футболист заключил соглашение, рассчитанное до 30 июня 2022 года.

Отмечается, что сначала футболист будет выступать за молодежную команду амстердамцев. Сумма сделки не сообщается, однако в СМИ отмечается, что "Аякс" заплатил за бразильца около двух миллионов евро.