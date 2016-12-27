"Аякс" арендует у "Реала" Эдегора

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор, выступающий за "Кастилью" (молодежная команда мадридцев), в зимнее трансферное окно будет арендован "Аяксом", информирует TV2. Подробности сделки не сообщаются.

Ранее сообщалось о том, что норвежца арендует "Ренн", но позже тренерский штаб французского клуба отказался от этой идеи в связи с неопытностью хавбека.

18-летний футболист перешел в "Реал" в январе 2015 года из "Стремсгодсета" за 4 миллиона евро. Зарплата скандинава в "Королевском клубе" составляет 2,5 миллиона евро за сезон, что превышает зарплату некоторых игроков первой команды мадридцев.