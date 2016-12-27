23:51 27 декабря | ФУТБОЛ — Трансферы

Аутсайдер чемпионата Португалии интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Грузии

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Нападающий клуба "Самтредиа" Буду Зивзивадзе попал в сферу интересов "Тонделы". 22-летний форвард подтвердил информацию СМИ о вероятном переходе в команду чемпионата Португалии, которая после 15-ти туров занимает последнее место в национальном первенстве.

– "Тондела"? Такой вариант действительно существует, – цитирует Worldsport.ge Зивзивадзе. – Мне это интересно, но пока новой информации нет.

Кроме того, лучший бомбардир чемпионата Грузии опроверг информацию об интересе со стороны польской "Вислы".

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