Аурелио Де Лаурентис: "Наполи" не получал предложения от "ПСЖ" по Аллану"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис опроверг слухи о том, что полузащитник его команды Аллан близок к переходу в "ПСЖ". При этом он не исключил, что переговоры на эту тему могут состояться.

– Я не встречался с коллегой из "ПСЖ" и не вел переговоры, – цитирует Le Figaro Де Лаурентиса. – Мы не получали предложения. Но мы близки, потому что у нас были контакты по другим поводам. В любом случае все возможности будут изучены. Мы по умолчанию приобретаем игроков, чтобы удерживать их у себя. Но если возникнет ситуация, приемлемая для всех, то мы можем провести переговоры.