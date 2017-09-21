"Атлетико" заплатит за Косту 60 миллионов евро

Нападающий "Челси" Диегу Коста близок к возвращению в "Атлетико". Как сообщает AS, форвард перейдет в мадридский клуб за 60 миллионов евро с учетом бонусов.

В ближайшие часы Коста пройдет медосмотр в "Атлетико", после чего будет представлен в качестве новичка команды. Однако сыграть за "Атлетико" он не сможет до января. Все это время Коста будет только тренироваться. В последние месяцы Коста находился в Бразилии, отказываясь возвращаться в "Челси" из-за конфликта с наставником лондонцев Антонио Конте.