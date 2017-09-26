"Атлетико" заключил контракт с Диегу Костой

Нападающий "Челси" Диегу Коста официально вернулся в "Атлетико", сообщают пресс-службы обоих клубов. Форвард уже присоединился к мадридскому клубу, но играть сможет с первого дня зимнего трансферного окна - 1 января 2018 года.

Диегу Коста защищал цвета "Атлетико" с 2010 по 2014 год, после чего "Челси" купил его за 38 миллионов евро.

В составе лондонцев он провел в общей сложности 120 матчей и забил 59 голов, причем все три предыдущих сезона завершал в качестве лучшего бомбардира клуба. С "Челси" он выиграл два чемпионата Англии и Кубок Лиги.