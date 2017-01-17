10:59 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Атлетико" вернет Косту и продаст Гризманна "МЮ"?

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"Манчестер Юнайтед" рассчитывает летом подписать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, утверждает The Independent. Мадридский клуб планирует вернуть из "Челси" Диегу Косту, поэтому может продать 25-летнего француза. "Красные дьяволы" заплатят около 100 миллионов фунтов стерлингов за игрока сборной Франции.

Антуан Гризманн, являющийся выпускником академии "Реал Сосьедад", с 2014 года выступает за "Атлетико". На его счету в этом сезоне 12 голов и 6 голевых передач в 25 матчах.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kexi29

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11:52

Смерть сусликам

Мне интересно как они его вернут если челси 90млн отклонило.

11:40

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