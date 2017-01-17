"Атлетико" вернет Косту и продаст Гризманна "МЮ"?

"Манчестер Юнайтед" рассчитывает летом подписать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, утверждает The Independent. Мадридский клуб планирует вернуть из "Челси" Диегу Косту, поэтому может продать 25-летнего француза. "Красные дьяволы" заплатят около 100 миллионов фунтов стерлингов за игрока сборной Франции.

Антуан Гризманн, являющийся выпускником академии "Реал Сосьедад", с 2014 года выступает за "Атлетико". На его счету в этом сезоне 12 голов и 6 голевых передач в 25 матчах.