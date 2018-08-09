"Атлетико" повысит отступные за Облака до 250 миллионов евро

Руководство "Атлетико" заинтересовано в подписании нового контракта с вратарем Яном Облаком, сообщает As. По информации источника, новое соглашение между голкипером и "матрасниками" будет рассчитано до лета 2023 года.

Ожидается, что зарплата Облака возрастет с 1,3 миллиона евро до 2,6 миллиона евро. Также боссы испанского клуба хотят повысить сумму отступных со 100 миллионов евро до 250 миллионов евро.

Напомним, словенский вратарь выступает за "Атлетико" с 2014 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2021 года. В составе мадридцев Облак выиграл Суперкубок Испании и Лигу Европы.