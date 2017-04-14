"Атлетико" планирует арендовать Фабрегаса?

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас попал в сферу интересов "Атлетико", утверждает Eurosport. Будущее хавбека в лондонском клубе остается под вопросом, поскольку он не является твердым игроком основного состава при Антонио Конте.

Тем не менее трансферный бан, наложенный ФИФА на "Атлетико", истекает лишь в январе 2018 года, что делает данную сделку невозможной предстоящим летом. Мадридцы надеются, что запрет на трансферные операции будет снят до открытия летнего дозаявочного периода, после чего команда обратится в "Челси" по Фабрегасу.