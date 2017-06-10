09:47 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Атлетико" отказался продавать Облака "ПСЖ" за 75 миллионов евро

5

Вратарь "Атлетико" Ян Облак входит в сферу интересов "ПСЖ". Более того, согласно Corriere dello Sport, французы уже вышли на "матрасников" с предложением в 75 миллионов евро за голкипера. Тем не менее, мадридцы отклонили такой вариант развития событий.

Отмечается, что в "Атлетико" рассматривают Облака, который если и будет продан, то только за 100 миллионов евро. Кроме того, трансферный бан мадридцев истекает только в начале 2018 года, поэтому в случае продажи действующих игроков клуб не сможет найти им замену до конца 2017 года. Поэтому перемены в составе испанцев не планируются.

Помимо "ПСЖ" Облак интерес "Манчестер Юнайтед".

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

serenky25 Отдам за 10 млн. евро. Уже отправил облака в Париж (хорошие, качественные, в виде белокрылых лошадок). Когда получите переведите деньги на пой р/с в Сбербанке РФ./////// Бугага))

10:16

serenky25

Отдам за 10 млн. евро. Уже отправил облака в Париж (хорошие, качественные, в виде белокрылых лошадок). Когда получите переведите деньги на пой р/с в Сбербанке РФ.

10:15

bvb1987

самые дорогие облака в мире)

10:12

Dax222

Бред какой то! За 75 млн не о дать среднего вратаря через год бесплатно уйдет.

09:59

баламошка

Не получилось продать ПСЖ облако, пусть впарят им Солнце.

09:55