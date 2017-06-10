"Атлетико" отказался продавать Облака "ПСЖ" за 75 миллионов евро

Вратарь "Атлетико" Ян Облак входит в сферу интересов "ПСЖ". Более того, согласно Corriere dello Sport, французы уже вышли на "матрасников" с предложением в 75 миллионов евро за голкипера. Тем не менее, мадридцы отклонили такой вариант развития событий.
Отмечается, что в "Атлетико" рассматривают Облака, который если и будет продан, то только за 100 миллионов евро. Кроме того, трансферный бан мадридцев истекает только в начале 2018 года, поэтому в случае продажи действующих игроков клуб не сможет найти им замену до конца 2017 года. Поэтому перемены в составе испанцев не планируются.
Помимо "ПСЖ" Облак интерес "Манчестер Юнайтед".
баламошка
serenky25 Отдам за 10 млн. евро. Уже отправил облака в Париж (хорошие, качественные, в виде белокрылых лошадок). Когда получите переведите деньги на пой р/с в Сбербанке РФ./////// Бугага))
10:16
serenky25
Отдам за 10 млн. евро. Уже отправил облака в Париж (хорошие, качественные, в виде белокрылых лошадок). Когда получите переведите деньги на пой р/с в Сбербанке РФ.
10:15
bvb1987
самые дорогие облака в мире)
10:12
Dax222
Бред какой то! За 75 млн не о дать среднего вратаря через год бесплатно уйдет.
09:59
баламошка
Не получилось продать ПСЖ облако, пусть впарят им Солнце.
09:55