"Атлетико" объявил о возвращении Диегу Косты

Нападающий "Челси" Диегу Коста вернется в "Атлетико". Согласно пресс-службе испанцев, руководство "синих" разрешило футболисту в ближайшие дни отправиться на медобследование в Мадрид, после чего заключить контракт с "матрасниками".

Ранее сообщалось, что за форварда "Атлетико" выплатит 60 миллионов евро с учетом бонусов. За мадридцев Коста не сможет до января. Все это время игрок будет только тренироваться. В последние месяцы Коста находился в Бразилии, отказываясь возвращаться в "Челси" из-за конфликта с наставником лондонцев Антонио Конте.

Для Косты это третий переход в "Атлетико" в карьере. Футболист принадлежал команде с 2007 по 2009 год, после чего был продан в "Райо Вальекано", но уже спустя год вернулся в "Атлетико" и выступал за клуб до 2014 года.