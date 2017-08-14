"Атлетико" надеется, что "Челси" снизит цену на Косту из-за отсутствия игрового времени

Авторитетный испанский журналист Гийом Балаге сообщил, что "Атлетико" рекомендовал нападающему "Челси" Диегу Косте пока оставаться в стане "синих", где ему не предоставляют игрового времени. Испанский клуб надеется, что из-за этого цена на форварда будет снижена.

- У Косты всего один план - он намерен перейти в "Атлетико", - приводит Sky Sports Балаге. - Испанский клуб рекомендовал ему оставаться в стане "синих", потому что чем дольше он сидит на скамейке запасных, тем дешевле становится. Однако "Челси" не намерен снижать цену, хотя игрок в любом случае не сможет играть за "Атлетико" до января из-за трансферного запрета. Это шахматная игра.