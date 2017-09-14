"Атлетико" на этой неделе может купить Диегу Косту за 60 миллионов евро

Нападающий "Челси" Диегу Коста может на этой неделе вернуться в "Атлетико", сообщает Marca. Лондонский клуб согласился вести переговоры с мадридцами о переходе 28-летнего игрока. "Атлетико" может приобрести испанца за 60 миллионов евро. При этом клуб сможет дозаявить Косту только в январе из-за трансферного запрета.

Напомним, что Коста был отстранен от работы с основным составом "Челси". 11 сентября форвард покинул Бразилию и вернулся в Мадрид, где тренируется по индивидуальной программе. Он уже выступал за "Атлетико" с 2010 по 2014 год.