"Атлетико" из-за интереса "МЮ" повысит сумму отступных за Эрнандеза

Руководство "Атлетико" собирается переподписать контракт с защитником Люкой Эрнандезом, сообщает TalkSport. Предыдущее соглашение между клубом из Мадрида и чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции было заключено этим летом, оно рассчитано до лета 2024 года.

Несмотра на то, что Эрнандеза с "матрасниками" связывает долгосрочный договор, интерес к защитнику проявляет "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" готовы заплатить за 22-летнего футболиста сумму отступных, указанную в действующем контракте. Она составляет 80 миллионов евро (72 миллиона фунтов). При этом портал transfermarkt.de оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Ожидается, что "Атлетико" повысит сумму отступных за защитника до 150 миллионов евро (135 миллионов фунтов). При этом зарплата француза будет повышена до уровня самых высокооплачиваемых игроков клуба. На данный момент Эрнандез получает 2 миллиона евро в год, тогда как доход его соотечественника Антуана Гризманна составляет почти 20 миллионов евро в год.