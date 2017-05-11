"Атлетико" интересны Варди и Алексис Санчес

"Атлетико" изучает возможность усиления атаки ближайшим летом. Как сообщает The Independent, главный тренер мадридцев Диего Симеоне интересуется нападающим "Лестера" Джейми Варди и Алексисом Санчесом из "Арсенала". Также в списке интересов "Атлетико" оказались Альваро Мората и Эдинсон Кавани.

По данным источника, клуб готов начать переговоры по покупке форварда, когда будет точно известно, что Симеоне останется в "Атлетико", хотя им интересуется "Интер". Также планы могут быть пересмотрены в случае продажи Антуана Гризманна.