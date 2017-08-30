"Атлетико" близок к покупке Диегу Косты за 44 миллиона евро?

"Атлетико" и "Челси" достигли прогресса в переговорах по трансферу нападающего Диегу Косты, сообщает London Evening Standard. По информации источника, трансфер бразильского форварда с испанским паспортом может быть оформлен за 44 миллиона евро.

Отмечается, что Коста не хочет оставаться в Англии во время временной аренды, поскольку "Атлетико" запрещено регистрировать новых игроков до января 2018 года.

Ранее мадридцы предлагали за 28-летнего форварда 28 миллионов евро, тогда как лондонцы хотели выручить от продажи игрока не меньше 53 миллионов. Перед закрытием трансферного окна сторонам удалось достичь компромиса.

Напомним, Коста уже выступал за "Атлетико" с 2012 по 2014 год, после чего перешел в "Челси". В последнем сезоне в составе "синих" форвард принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забив 22 гола.