"Атлетик" выкупил у "Реал Сосьедад" защитника Мартинеса за 32 миллиона евро

"Атлетик" на своем официальном сайте объявил о приобретении защитника "Реал Сосьедад" Иньиго Мартинеса. Клуб из Бильбао выкупил игрока за 32 миллиона евро – такая сумма прописана в контракте 26-летнего футболиста.

Контракт с Мартинесом рассчитан до лета 2023 года, а в контракте прописана сумма отступных в 80 миллионов евро. В этом сезоне он провел 12 матчей в чемпионате Испании и забил один мяч. Всего за клуб на его счету 239 игр и 17 голов.

Напомним, что ранее "Атлетик" продал в "Манчестер Сити" защитника Эмерика Ляпорта.