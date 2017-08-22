Аскасибар перешел в "Штутгарт"

Полузащитник "Эстудиантес" Сантьяго Аскасибар стал игроком "Штутгарта", сообщает пресс-служба клуба. Подробности сделки не разглашаются. По информации СМИ, сумма сделки составила 8,5 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация об интересу к футболисту со стороны "Зенита". Однако Факундо Фрага, агент полузащитника, сказал корреспонденту "СЭ", что российский клуб отказался от приобретения его клиента. За свою карьеру хавбек по прозвищу "русский" провел 50 матчей в составе "Эстудиантеса", не забив ни одного гола.
BREAKING– VfB Stuttgart_int (@VfB_int) 22 августа 2017 г.
Santiago #Ascacíbar joins #VfB with immediate effect from @EdelpOficial. #VfBisback pic.twitter.com/xWgDDSBkZJ