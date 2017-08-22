Аскасибар перешел в "Штутгарт"

Полузащитник "Эстудиантес" Сантьяго Аскасибар стал игроком "Штутгарта", сообщает пресс-служба клуба. Подробности сделки не разглашаются. По информации СМИ, сумма сделки составила 8,5 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация об интересу к футболисту со стороны "Зенита". Однако Факундо Фрага, агент полузащитника, сказал корреспонденту "СЭ", что российский клуб отказался от приобретения его клиента. За свою карьеру хавбек по прозвищу "русский" провел 50 матчей в составе "Эстудиантеса", не забив ни одного гола.