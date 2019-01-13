Артем Тимофеев: "Важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе"

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев, который стал игроком "Крыльев Советов" на правах аренды, прокомментировал свой переход.

– Эмоции на высоте, - приводит пресс-служба клуба слова Тимофеева. - Хочется играть и показывать себя, помогать команде. У меня все впереди и я верю, что все будет хорошо. Слышал много хорошего о коллективе "Крыльев", о том, что в клубе все отлично. Моя девушка часто бывает в Самаре, и она рассказывала, что это красивый город. Для меня так же важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе и сыграться с ребятами.

В текущем сезоне Тимофеев принял участие в 7 матчах РПЛ и отметился победным голом в ворота "Енисея".

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