Артем Дзюба: "Мой трансфер? Новости 100 процентов будут"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба сообщил, что новости о его будущем в петербургском клубе обязательно будут. По информации "СЭ", форвард до закрытия трансферного окна может сменить клуб ради игровой практики на правах аренды. Основные варианты – "Локомотив" и "Краснодар".

Отметим, что сегодня, 22 августа, Дзюбе исполняется 29 лет.

- Мой трансфер? Пока секрет, но новости сто процентов обязательно будут, – цитирует "Спорт FM" Дзюбу. – Я сейчас в Петербурге, а не в Москве. Все родные, близкие приехали ко мне и поздравили. Огромное спасибо всем, кто переживает за меня, и кому я небезразличен.