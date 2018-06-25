"Арсенал" снова хочет арендовать Ткачева у ЦСКА

Как стало известно "СЭ", полузащитник ЦСКА Сергей Ткачев вновь может отправиться в аренду в тульский "Арсенал"​, цвета которого он защищал в РФПЛ-2017/18. Клуб ведут предметные переговоры о трансфере, и пока не удается согласовать один нюанс – армейцы хотят отдать 29-летнего хавбека в аренду с правом обязательного выкупа, но "оружейники" не соглашаются на это. Если сторонам удастся согласовать разногласия, то годичная аренда может быть закрыта уже на этой неделе.

В сезоне -2017/18 Ткачев провел с "Арсенал" 28 игр, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевых передачи. Туляки, напомним, заняли в прошлом чемпионате России седьмое место.