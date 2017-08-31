"Арсенал" решил не продавать Санчеса и отказался от покупки Лемара

"Арсенал" не успел договориться об условиях личного контракта с полузащитником "Монако" Тома Лемаром до закрытия трансферного окна и отказался от его покупки, сообщает The Guardian. Поэтому "канониры" приняли решение оставить в команде нападающего Алексиса Санчеса.

Контракт форварда с "Арсеналом" действует до лета 2018 года. Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" увеличил предложение по его покупке до 74 миллионов евро.

По информации СМИ, "канониры" предлагали за Лемара 100 миллионов евро.

Трансферное окно закрывается. LIVE!