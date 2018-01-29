"Арсенал" предложил 68 миллионов евро за Обамеянга

"Арсенал" сделал дортмундской "Боруссии" новое предложение по нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Как утверждает Sky Sports, английский клуб готов заплатить за 28-летнего габонца 68 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" готова расстаться с игроком за 70 миллионов евро, поэтому отклонила предложение "канониров" в размере 50 миллионов.

В этом сезоне габонец провел 24 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 3 голевые передачи. За "Боруссию" он выступает с 2013 года, на его счету 213 матчей за дортмундцев, 141 гол и 36 голевых передач.