"Арсенал" постарается приобрести Иско у "Реала" за 20 миллионов евро

"Арсенал" в зимнее трансферное окно вновь попробует приобрести полузащитника сборной Испании и "Реала" Иско, сообщает Express. Мадридский клуб готов продать игрока за 30 миллионов евро, а лондонцы, в свою очередь, постараются снизить цену до 20 миллионов.

Иско проиграл конкуренцию в основном составе Тони Кроосу, Луке Модричу и Хамесу Родригесу и собирается сменить клуб, чтобы получать больше игрового времени.

Считается, что еще одним кандидатом на испанца является "Манчестер Юнайтед", который ищет долгосрочную замену Уэйну Руни. В текущем сезоне Иско сыграл в 12 матчах чемпионата Испании, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.