"Арсенал" подтвердил подписание Кангва

"Арсенал" подписал контракт с замбийским нападающим Эвансом Кангва, сообщает пресс-служба тульского клуба. Подробности соглашения не разглашаются. Ранее "СЭ" сообщал, что договор между сторонами рассчитан на два года. В новой команде 23-летний форвад будет выступать под 10-м номером.

Последним клубом Кангва был "Газиантепспор", куда он перебрался в 2016 году и в минувшем сезоне забил четыре гола в 24 матчах чемпионата Турции. В составе замбийской сборной футболист в 2012 году стал победителем Кубка африканских наций.