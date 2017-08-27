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01:47 | Футбол — Трансферы

"Арсенал" подтвердил подписание Кангва


"Арсенал" подписал контракт с замбийским нападающим Эвансом Кангва, сообщает пресс-служба тульского клуба. Подробности соглашения не разглашаются. Ранее "СЭ" сообщал, что договор между сторонами рассчитан на два года. В новой команде 23-летний форвад будет выступать под 10-м номером.

Последним клубом Кангва был "Газиантепспор", куда он перебрался в 2016 году и в минувшем сезоне забил четыре гола в 24 матчах чемпионата Турции. В составе замбийской сборной футболист в 2012 году стал победителем Кубка африканских наций.

Дополнительная информация

https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/evans-kangva-v-arsenale/

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