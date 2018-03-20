"Арсенал" поборется с "Наполи" за Лено

Вратарь "Байера" и сборной Германии Бернд Лено попал в сферу интересов "Арсенала", который ищет замену Петру Чеху. Как сообщает The Sun, сумма трансфера может составить 25 миллионов фунтов.

Помимо "Канониров" в гонку могут включиться "Ливерпуль" и "Наполи", которые также нуждаются в усилении вратарской позиции. Бернд Лено ранее сообщал, что переход в большой клуб поможет увеличить шансы в борьбе за основное место в составе сборной Германии. Действующий контракт Лено с "Байером" рассчитан до 2020 года.

Голкипер играет в составе "Байера" с 2011 года и провел за ливеркузенцев 227 матчей.