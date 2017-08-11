"Арсенал" отказался продавать Окслейд-Чемберлена в "Челси"

"Арсенал" отклонил предложение "Челси" по приобретению полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, сообщает Daily Mail. "Синие" были готовы заплатить за 23-летнего футболиста порядка 25 миллионов фунтов.

Однако "Канониры" не хотят продавать игрока в стан принципиального соперника. Отметим, что контракт Чемберлена истекает в следующем году и на данный момент стороны не сошлись в условиях его продления.

Помимо "Челси", в игроке заинтересованы "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". В прошлом сезоне Чемберлен провел 29 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 7 голевых передач. За "Арсенал" он играет с 2011 года.