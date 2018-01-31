"Арсенал" объявил о трансфере Обамеянга

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в "Арсенал", сообщает пресс-служба лондонцев. 28-летний футболист подписал долгосрочный контракт. Отмечается, что в ближайшее время форвард определится с игровым номером.

Этот трансфер стал для английского клуба самым дорогим в истории. По неофициальной информации, "шмели" приняли предложение "канониров" о покупке габонца за 63 миллиона евро.

В этом сезоне Обамеянг провел за "Боруссию" 24 матча во всех турнирах, забив 21 гол и сделал три результативные передачи.

Обамеянг - самая дорогая покупка в истории "Арсенала", Аршавин - 12-й