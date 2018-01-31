14:16 | Футбол — Трансферы

"Арсенал" объявил о трансфере Обамеянга

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ. Фото REUTERS
Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ. Фото REUTERS
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Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в "Арсенал", сообщает пресс-служба лондонцев. 28-летний футболист подписал долгосрочный контракт. Отмечается, что в ближайшее время форвард определится с игровым номером.

Этот трансфер стал для английского клуба самым дорогим в истории. По неофициальной информации, "шмели" приняли предложение "канониров" о покупке габонца за 63 миллиона евро.

В этом сезоне Обамеянг провел за "Боруссию" 24 матча во всех турнирах, забив 21 гол и сделал три результативные передачи.

Обамеянг - самая дорогая покупка в истории "Арсенала", Аршавин - 12-й 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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sakusda

а что за хорошего нападающего не нужно платить больше 100 миллионов?Венгер как всегда в своём репертуаре...

17:47

Player124

Обамеянг чуток поблистает, а потом скатится до общего арсенальского уровня, как сов семи и бывает. Зря перешёл.

16:05

Redeemer

Это мощно! Неожиданно! Арсен, видимо, решил спасти себя) Мхитарян с Обаменьянгом могут делов натворить!!!

15:12

fedland

Обамеянг, ты ничего не попутал. В тот ли Арсенал ты перешел. Билет был до Тулы...

15:01

Manted

игрок хороший,но Арсенке уже все равно ничего не поможет,пора на пенсию)

14:53

Бергкамп 10

реальное усиление и ведь будет играть и клипать голы!!!такого напа не хватала канонирам!!!

14:49

fcsmfan

Блин, и здесь Дзюба конкуренцию Обамеянгу проиграет и на лавке осядет...

14:44