"Арсенал" объявил о трансфере Обамеянга

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в "Арсенал", сообщает пресс-служба лондонцев. 28-летний футболист подписал долгосрочный контракт. Отмечается, что в ближайшее время форвард определится с игровым номером.
Этот трансфер стал для английского клуба самым дорогим в истории. По неофициальной информации, "шмели" приняли предложение "канониров" о покупке габонца за 63 миллиона евро.
В этом сезоне Обамеянг провел за "Боруссию" 24 матча во всех турнирах, забив 21 гол и сделал три результативные передачи.
Обамеянг - самая дорогая покупка в истории "Арсенала", Аршавин - 12-й
He’s ours ✅ #YoPierre https://t.co/DiDb4Ewvt6– Arsenal FC (@Arsenal) 31 января 2018 г.
sakusda
а что за хорошего нападающего не нужно платить больше 100 миллионов?Венгер как всегда в своём репертуаре...
17:47
Player124
Обамеянг чуток поблистает, а потом скатится до общего арсенальского уровня, как сов семи и бывает. Зря перешёл.
16:05
Redeemer
Это мощно! Неожиданно! Арсен, видимо, решил спасти себя) Мхитарян с Обаменьянгом могут делов натворить!!!
15:12
fedland
Обамеянг, ты ничего не попутал. В тот ли Арсенал ты перешел. Билет был до Тулы...
15:01
Manted
игрок хороший,но Арсенке уже все равно ничего не поможет,пора на пенсию)
14:53
Бергкамп 10
реальное усиление и ведь будет играть и клипать голы!!!такого напа не хватала канонирам!!!
14:49
fcsmfan
Блин, и здесь Дзюба конкуренцию Обамеянгу проиграет и на лавке осядет...
14:44