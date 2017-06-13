"Арсенал" не намерен продавать Санчеса в "Манчестер Сити" или "Челси"

"Арсенал" не намерен продавать форварда сборной Чили Алексиса Санчеса в клубы чемпионата Англии, сообщает Daily Mail. В 28-летнем футболисте заинтересованы "Манчестер Сити" и "Челси" и готовы предложить за него более 50 миллионов евро.

Однако "канониры" по-прежнему намерены продлить соглашение с чилийцем и на данный момент не могут сойтись на его зарплате. Отмечается, что в случае отказа Санчеса продлевать соглашение, "Арсенал" будет вынужден продать футболиста в европейские клубы.

Санчес играет за "Арсенал" с 2014 года, куда перешел из "Барселоны", провел за клуб 144 матча, забил 72 мяча и отдал 42 результативные передачи.