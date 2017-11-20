"Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси" проявляют интерес к Бернарду

Полузащитник "Шахтера" Бернард попал в сферу интересов "Арсенала", "Ливерпуля" и "Челси", сообщает UOL Esporte. По завершении сезона-2017/18 25-летний бразилец станет свободным агентом, если руководство "горняков" не сможет договориться о продлении контракта с игроком.

По информации источника, английские клубы зимой могут потрать на покупку полузащитника 13 миллионов евро.

Напомним, Бернард выступает за "Шахтер" с 2013 года, в который он перешел из "Атлетико Минейро" за 25 миллионов евро. На данный момент он является самым высокооплачиваемым игроком команды из Донецка и всего чемпионата Украины – его зарплата составляет 4,5 миллиона евро в год.

В этом сезоне Бернард принял участие в 18 матчах во всех клубных турнирах, забив 6 гола.