"Арсенал" и "Наполи" интересуются вратарем "Байера" Лено

Вратарь "Байера" и сборной Германии Бернд Лено может продолжить карьеру за границей. Как сообщает Bild, интерес к 26-летнему голкиперу проявляют "Арсенал" и "Наполи". Итальянский клуб ведет Лено еще с прошлого сезона. Сам вратарь не против перейти в "Арсенал", но только если ему будет гарантировано место в основном составе.

Лено перешел в "Байер" в 2011 году из дубля "Штутгарта" и всю карьеру на высшем уровне провел в клубе из Леверкузена. На его счету шесть матчей в сборной Германии и победа в Кубке конфедераций.