"Арсенал" и "Ливерпуль" были заинтересованы в Лемаре, но не сделали предложений

"Арсенал" и "Ливерпуль" этим летом выразили свою заинтересованность в полузащитнике "Монако" Тома Лемаре, сообщает L'Equipe. По информации источника, английские клубы дальше интереса не продвинулись и не сделали предложений по 23-летнему французу, поэтому в ближайшее время игрок переберется в чемпионат Испании.

Во вторник "Атлетико" объявил о принципиальной договоренности с "Монако" по трансферу Тома Лемара. По информации СМИ, испанский клуб заплатит 72 миллиона евро за француза.

"Атлетико" заплатит 72 миллиона евро за Лемара //

В ближайшие дни Лемар станет игроком "Атлетико" //

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